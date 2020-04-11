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Оперштаб: состояние пациента 1925 года рождения – с отрицательной динамикой
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17:38, 18 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. Состояние пациента 1925 года рождения – с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение.
За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден».
При этом Оперштаб подчеркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим Чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. Состояние пациента 1925 года рождения – с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение.
За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден».
При этом Оперштаб подчеркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим Чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
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