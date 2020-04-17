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Оперштаб: состояние пациента 1925 года рождения расценивается как тяжелое, нестабильное
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18:11, 22 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса проинформировал граждан об эпидемиологической ситуации в стране 22 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое, нестабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».
Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса проинформировал граждан об эпидемиологической ситуации в стране 22 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое, нестабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».
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