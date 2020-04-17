Оперштаб: состояние пациента 1925 года рождения расценивается как тяжелое, нестабильное

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса проинформировал граждан об эпидемиологической ситуации в стране 22 апреля.



В сообщении говорится:



«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое, нестабильное.



Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.



За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».