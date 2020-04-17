Оперштаб: пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране 21 апреля.



В сообщении говорится:



«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.



Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.



Второй пациент выздоровел и уже находится дома.



За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».

