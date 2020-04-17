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Оперштаб: пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице
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19:30, 21 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране 21 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.
Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».
Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране 21 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.
Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. Диагноз коронавирус не был подтвержден».
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