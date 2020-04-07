Оперштаб: несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим продолжать соблюдать режим ЧП и не покидать свои дома без острой необходимости





В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение - двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой.





За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные».





При этом Оперштаб предупреждает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 14 апреля.