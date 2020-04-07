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Оперштаб: несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим продолжать соблюдать режим ЧП и не покидать свои дома без острой необходимости
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18:06, 14 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 14 апреля.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 14 апреля.
В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение - двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные».
При этом Оперштаб предупреждает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
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