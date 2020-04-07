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Оперштаб: напоминаем медработникам Абхазии, что персональная информация о пациентах является конфиденциальной
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18:25, 9 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 9 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, продолжают получать медикаментозное лечение и находятся под постоянным наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты. Состояние первого заболевшего расценивается как средней степени тяжести, с незначительной положительной динамикой. Состояние второго пациента остается относительно удовлетворительным. Все выявленные лица, контактировавшие с больными, находятся в строгой самоизоляции.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 10 человек. У всех результаты отрицательные».
Оперштаб отдельно обратился к медработникам: «Ежедневно мы становимся свидетелями распространения в социальных сетях личных и иных данных о пациентах. Хотим напомнить всем медработникам Абхазии о том, что персональная информация о пациентах является конфиденциальной».
В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 9 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, продолжают получать медикаментозное лечение и находятся под постоянным наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты. Состояние первого заболевшего расценивается как средней степени тяжести, с незначительной положительной динамикой. Состояние второго пациента остается относительно удовлетворительным. Все выявленные лица, контактировавшие с больными, находятся в строгой самоизоляции.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 10 человек. У всех результаты отрицательные».
Оперштаб отдельно обратился к медработникам: «Ежедневно мы становимся свидетелями распространения в социальных сетях личных и иных данных о пациентах. Хотим напомнить всем медработникам Абхазии о том, что персональная информация о пациентах является конфиденциальной».
В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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