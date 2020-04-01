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Оперштаб: лабораторную диагностику прошел 1 человек, коронавирус выявлен не был
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19:26, 6 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите от коронавируса информирует…
Сухум. 6 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 6 апреля.
Как говорится в сообщении, за прошедшие сутки лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции прошел 1 человек. Коронавирус выявлен не был. В Центральной районной больнице города Гудаута находится 2 пациента с подозрением на коронавирус. Об их диагнозе, когда будут получены результаты анализов, сообщат дополнительно.
Кроме того, в едином колл-центре за последние сутки обработано более 200 звонков.
«В очередной раз призываем вас соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости», – подчеркивается в сообщении.
Сухум. 6 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 6 апреля.
Как говорится в сообщении, за прошедшие сутки лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции прошел 1 человек. Коронавирус выявлен не был. В Центральной районной больнице города Гудаута находится 2 пациента с подозрением на коронавирус. Об их диагнозе, когда будут получены результаты анализов, сообщат дополнительно.
Кроме того, в едином колл-центре за последние сутки обработано более 200 звонков.
«В очередной раз призываем вас соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости», – подчеркивается в сообщении.
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