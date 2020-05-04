Оперштаб: из 17 человек, прошедших тестирование, коронавирус подтвержден у одного

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 11 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.



По сообщению Оперштаба, «за прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь.



У двоих из шестерых пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответсвующую терапию».

