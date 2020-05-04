19:07, 11 Мая 2020 207
15:00, 11 Мая 2020 361
13:57, 11 Мая 2020 333
17:22, 10 Мая 2020 651
18:05, 9 Мая 2020 959
16:27, 9 Мая 2020 1014
12:21, 9 Мая 2020 444
10:00, 9 Мая 2020 651
09:00, 9 Мая 2020 504
21:19, 8 Мая 2020 1324
20:56, 8 Мая 2020 456
17:53, 8 Мая 2020 480
17:45, 8 Мая 2020 882
15:08, 8 Мая 2020 513
15:05, 8 Мая 2020 478
14:27, 8 Мая 2020 627
13:26, 8 Мая 2020 496
13:03, 8 Мая 2020 832
12:09, 8 Мая 2020 554
12:06, 8 Мая 2020 553
11:11, 8 Мая 2020 514
19:38, 7 Мая 2020 642
19:33, 7 Мая 2020 626
18:03, 7 Мая 2020 789
Популярное
04.05.2020 1581
04.05.2020 1325
08.05.2020 1324
05.05.2020 1321
04.05.2020 1057
09.05.2020 1016
Оперштаб: из 17 человек, прошедших тестирование, коронавирус подтвержден у одного
15
19:07, 11 Мая 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 11 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Оперштаба, «за прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь.
У двоих из шестерых пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответсвующую терапию».
Сухум. 11 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Оперштаба, «за прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь.
У двоих из шестерых пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответсвующую терапию».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.