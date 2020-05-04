Оперштаб: ещё у двух студентов, прибывших из РФ, подтвердился диагноз коронавирус

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 9 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.



В сообщении говорится: «За прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У 2 из них диагноз коронавирус был подтвержден.



Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших - это студенты, прибывшие из Российской Федерации. Все они находились на карантине в гостинице «Айтар». Состояние заболевших расценивается как удовлетворительное.



Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаметозное лечение. Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня».

