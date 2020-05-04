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Оперштаб: ещё у двух студентов, прибывших из РФ, подтвердился диагноз коронавирус

18:05, 9 Мая 2020
Оперштаб: ещё у двух студентов, прибывших из РФ, подтвердился диагноз коронавирус
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...

Сухум. 9 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.

В сообщении говорится: «За прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У 2 из них диагноз коронавирус был подтвержден.

Все шестеро выявленных за последние двое суток заболевших -  это студенты, прибывшие из Российской Федерации. Все они находились на карантине в гостинице «Айтар». Состояние заболевших  расценивается как удовлетворительное. 

Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаметозное лечение. Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня».

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