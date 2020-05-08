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Оперштаб: диагноз коронавирус подтвержден у четырёх человек
21:19, 8 Мая 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
Так, по информации Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 33 человека. У 4 из них диагноз коронавирус был подтвержден.
На сегодняшний день в гостинице «Айтар», в городе Сухум, на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
Так, по информации Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 33 человека. У 4 из них диагноз коронавирус был подтвержден.
На сегодняшний день в гостинице «Айтар», в городе Сухум, на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
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