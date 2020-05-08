Оперштаб: диагноз коронавирус подтвержден у четырёх человек

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.



Так, по информации Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 33 человека. У 4 из них диагноз коронавирус был подтвержден.



На сегодняшний день в гостинице «Айтар», в городе Сухум, на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа.

