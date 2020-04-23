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Оперштаб: 22 человека прошли тестирование, диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден
18:07, 23 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.
Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 22 человека. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.
Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 22 человека. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».
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