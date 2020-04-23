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Оперштаб: 22 человека прошли тестирование, диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден

18:07, 23 Апреля 2020
Оперштаб: 22 человека прошли тестирование, диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...

Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об  эпидемиологической ситуации в стране.

В сообщении говорится: «Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. 

Второй пациент выздоровел и уже находится дома. 

За прошедшие сутки тестирование прошли 22 человека. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».

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