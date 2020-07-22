Оперативный штаб: у 8 граждан обнаружен COVID - 19

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек.



Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 8 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.



Обследование всех контактных лиц продолжается.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели, двое пациентов умерли.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

