Оперативный штаб: тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 72 гражданина, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек.

Оперативный штаб продолжает информировать граждан о ситуации с коронавирусной инфекцией.







Сухум. 28 июля. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID - 19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.







На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.