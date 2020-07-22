20:02, 28 Июля 2020 35
20:00, 28 Июля 2020 29
18:50, 28 Июля 2020 123
17:52, 28 Июля 2020 145
14:50, 28 Июля 2020 313
14:03, 28 Июля 2020 272
11:46, 28 Июля 2020 239
20:37, 27 Июля 2020 430
20:19, 27 Июля 2020 441
19:51, 27 Июля 2020 400
18:39, 27 Июля 2020 379
17:00, 27 Июля 2020 540
16:49, 27 Июля 2020 554
16:38, 27 Июля 2020 404
15:52, 27 Июля 2020 469
15:30, 27 Июля 2020 519
15:05, 27 Июля 2020 475
13:51, 27 Июля 2020 445
13:19, 27 Июля 2020 718
12:58, 27 Июля 2020 363
15:26, 26 Июля 2020 1146
15:07, 26 Июля 2020 620
14:31, 26 Июля 2020 873
13:58, 26 Июля 2020 550
22:40, 25 Июля 2020 710
Популярное
22.07.2020 2395
22.07.2020 1547
21.07.2020 1421
21.07.2020 1386
21.07.2020 1317
21.07.2020 1283
22.07.2020 1263
21.07.2020 1210
23.07.2020 1162
Оперативный штаб: тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 72 гражданина, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек.
123
18:50, 28 Июля 2020
Оперативный штаб продолжает информировать граждан о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Сухум. 28 июля. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 6 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID - 19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.