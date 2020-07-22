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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: протестировано 117 человек, у 7 человек обнаружен COVID-19
22:40, 25 Июля 2020
Оперштаб продолжает информировать население о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Сухум. 25 июля. Апсныпресс. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 115 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по зашите населения от коронавируса.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 55 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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