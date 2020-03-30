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Оперативный штаб: границу с Грузией за последние трое суток не пересекал ни один человек
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14:03, 30 Марта 2020
Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса продолжает информировать об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Штаба, сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что, якобы, из Абхазии в Грузию (Зугдиди) переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19.
«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Руководство СГБ РА сообщило, что за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин, в соответствии с Распоряжением и.о. Президента», - говорится в сообщении Штаба.
При этом, Штаб напоминает: «В очередной раз хотим донести до граждан Абхазии – внимательно изучайте источники той или иной информации. В такое непростое время злоумышленники и недоброжелатели фабрикуют «фейковые» новости, направленные на провоцирование паники и хаоса. Конечная цель таких действий неясна, но она носит деструктивный характер. Просим вас ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников Республики Абхазия».
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса продолжает информировать об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Штаба, сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что, якобы, из Абхазии в Грузию (Зугдиди) переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19.
«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Руководство СГБ РА сообщило, что за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин, в соответствии с Распоряжением и.о. Президента», - говорится в сообщении Штаба.
При этом, Штаб напоминает: «В очередной раз хотим донести до граждан Абхазии – внимательно изучайте источники той или иной информации. В такое непростое время злоумышленники и недоброжелатели фабрикуют «фейковые» новости, направленные на провоцирование паники и хаоса. Конечная цель таких действий неясна, но она носит деструктивный характер. Просим вас ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников Республики Абхазия».
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