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Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек
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20:20, 31 Июля 2020
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 человек.
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб информирует о ситуации на 31 июля.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб информирует о ситуации на 31 июля.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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