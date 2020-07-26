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Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек

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20:20, 31 Июля 2020
Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 человек.

Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб информирует о ситуации на 31 июля.
 
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 3 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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