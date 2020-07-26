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Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек

157
20:05, 30 Июля 2020
Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 человек.

Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 30 июля.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находятся дома на самоизоляции. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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