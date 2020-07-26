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Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек
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20:05, 30 Июля 2020
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 человек.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 30 июля.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находятся дома на самоизоляции.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 30 июля.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находятся дома на самоизоляции.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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