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Омар Бганба освобожден от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района
19:46, 21 Июля 2020
Подписан указ Президента об освобождении Омара Бганба от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об освобождении Бганба Омара Адгуровича от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района. Сегодня же, другим Указом Главы государства, Пилия Константин назначен исполняющим обязанности главы администрации Галского района. «В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации Галского района Пилия Константина Эдуардовича», говорится в документе.
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