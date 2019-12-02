Омар Бганба назначен исполняющим обязанности главы Администрации Галского района

Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.



Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Галского района.



В Указе, в частности, говорится:



«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Галского района Бганба Омара Адгуровича».



(АП): Бганба Омар Адгурович, родился 26 августа 1969 года в г. Ткуарчал.



В 1985 году закончил Арасадзыхскую среднюю школу.



1987-1988 гг. – служба в Советской армии.



1989-1996 гг. – учеба в Московском автомобильно-дорожном институте.



С 2007 по 2016 гг. – коммерческая деятельность, гендиректор ООО «Скорпион».



С 2016 года по 5 декабря 2019 г. – глава Администрации пос. Гулрыпш.



Женат, отец троих детей.



