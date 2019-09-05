Олег Боциев: Грузия не готова к мирному решению вопроса с сопредельными государствами

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия дал комментарий Апсныпресс.



Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев прокомментировал Апсныпресс ситуацию на границе Южной Осетии с Грузией.



Олег Боциев сообщил:



«Грузинская сторона поставила свой блокпост на участке югоосетино-грузинской границы, в окрестностях села Уиста. Население осетинского села напугано, на место выезжал Президент РЮО, успокоил людей, дал гарантию обеспечения безопасности. Переговоры в рамках МПРИ, которые проводились трижды, не дали результатов. Требования югоосетинской стороны заключаются в том, чтобы блокпост был убран с территории Южной Осетии. Сейчас Южная Осетия вынуждена поставить там свой пост, чтобы обеспечить безопасность населения. Переговоры, скорее всего, продолжатся в Женеве.



Пока грузинская сторона не убирает свой блокпост и считает, что это их территория. Все предъявляемые югоосетинской стороной карты, которые существовали до советского и в советское время, не принимаются Грузией во внимание.



Такая позиция говорит о том, что, с одной стороны, на переговорах ведется речь о мирном решении вопросов, но на практике Грузия является не совсем договороспособной, потому что начинает устраивать провокации. Этот блокпост – провокация! Сегодня пока сдерживается решение вопроса силовым путем. Однако Грузии необходимо проводить более взвешенную политику и не допускать подобных инцидентов.



На Женевских площадках было достигнуто хрупкое доверие по некоторым вопросам. Но по наиболее существенному, по подписанию Соглашения о неприменении силы, решение грузинской стороны каждый раз откладывается.



Мы абсолютно уверены в том, что сегодняшний блокпост у села Уиста является провокацией, и он должен быть ликвидирован. Необходимо приступить к обсуждению вопроса о демаркации и делимитации границы между Республикой Южная Осетия и Грузией.



Тем не менее, Грузия не готова к мирному решению вопроса с сопредельными государствами и не готова согласиться с реалиями существования независимого государства Республики Южная Осетия».



(АП): На югоосетино-грузинском участке государственной границы, в районе н.п. Уиста (Цнелис), Знаурского района, Республики Южная Осетия, Грузия самовольно установила блокпост в непосредственной близости от осетинского населенного пункта и ввела в этот район силовые подразделения. 1 сентября, под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом, грузинские силовики открыли огонь в направлении Южной Осетии. Осетинская сторона на провокацию не реагировала и ответный огонь не открывала.



