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Ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 4 августа

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20:26, 28 Июля 2020
Ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 4 августа
Соответствующие изменения внесены в распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Сухум. 28 июля 2020. Апсныпресс. На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года, продлены ранее введенные ограничительные меры.

В соответствии с изменениями, внесенными в Распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»,   до 4 августа 2020 года   ограничивается въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих  Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
3) машинистов грузовых поездов;
4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам,  внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:
- действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в  безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики  Абхазия;
- документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);
- копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия.

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