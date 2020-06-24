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Ограничительные меры будут ослабляться по результатам мониторинга

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19:00, 29 Июня 2020
Ограничительные меры будут ослабляться по результатам мониторинга
Завершилось заседание Координационного штаба по зашите населения от коронавирусной инфекции.

Сухум. 29 июня. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров Абхазии прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и эффективность ограничительных мер.

Заместитель руководителя Администрации Президента Джансух Нанба представил позицию Главы государства: «Первостепенной задачей, как и ранее, остаётся сохранение здоровья и жизни народа Абхазии».

Нанба напомнил об итогах реализации Распоряжения, принятого 12 июня: «Мы можем сказать, что ослабление ограничений внутри нашей страны, в рамках деятельности субъектов экономики, не принесли вреда. Принимая во внимание социально-экономическую ситуацию и материальное положение наших граждан, безусловно, руководством страны предпринимаются различные меры поддержки. Так, в рамках Распоряжения Президента, Правительством были разработаны и приняты меры по поддержке предпринимательства и определены приоритетные направления бюджетного финансирования. Идет работа по сбору персональной информации о людях, оказавшихся в сложной социально-экономической ситуации, по малоимущим семьям. Разрабатываются соответствующие мероприятия по раздаче гуманитарной помощи. Уже одна акция проведена в Очамчырском районе, за ней последует такая же акция в Ткуарчалском районе и, по степени необходимости, в других районах».

При этом, замруководителя Администрации Президента отметил: «Не вызывает сомнений тот факт, что ограничительные меры, особенно связанные с переходом абхазо-российской границы, очень негативно сказываются на доходах граждан. Мы прекрасно понимаем, как это связанно с курортным сезоном, которого наши граждане и предприниматели ждут целый год. Но здоровье населения и нации является высочайшим приоритетом. Хотелось бы отметить, что процесс пересечения государственной границы не регулируется в одностороннем порядке. На сегодняшний день сохраняются ограничения по выезду граждан Российской Федерации за пределы России. Идет постоянный мониторинг ситуации. Срок, в течение которого проявляются симптомы коронавирусной инфекции, пройдет уже к 10 июля. И уже тогда можно будет делать определенные выводы, будут ясны результаты ослабления ограничительных мер. Если этот период пройдет без вспышек инфекции, то мы уже начнем прорабатывать реализацию мер безопасности и открытия определенных туристических объектов, рассматривать возможность заезда граждан именно в туристических целях».

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