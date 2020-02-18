Ограничения на въезд в Абхазию иностранных граждан продлен

В Кабмине обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса на территории Абхазии.



Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба на совещании с представителями сферы здравоохранения, силовых структур, внешнеполитического ведомства и Госмиграционной службы обсудил меры по предупреждению распространения коронавируса на территории Абхазии. «Всем известно о карантинной ситуации в Китайской Народной Республике. Хотел бы узнать, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, какие меры принимаются по предотвращению случаев заболевания наших граждан», - открыл совещание Валерий Бганба.



Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия сообщил, что случаи заражения зафиксированы в более чем 30 странах мира, в том числе, в 10 государствах Европейского региона (Франция, Германия, Финляндия, Италия, Великобритания, Испания, Россия, Швеция, Бельгия, Израиль). «Мы осуществляем мониторинг за эпидемической обстановкой в республике, приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу по реке Ингур. Хотелось бы отработать подобный алгоритм диагностирующих мероприятий и на границе с Российской Федерацией», - сказал Цахнакия.



При этом, Бганба подчеркнул, что все граждане с острыми симптомами респираторных инфекций должны госпитализироваться.



Главный санитарный врач республики Людмила Скорик проинформировала, что в ближайшее время от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.



По итогам рабочего совещания Валерий Бганба поручил выработать ряд превентивных мер по нераспространению нового вируса.



Так, министру иностранных дел Дауру Кове поручено рекомендовать гражданам Абхазии воздержаться от поездок в любую страну ближнего и дальнего зарубежья.



Кроме того, будут продлены меры по ограничению въезда на территорию Республики Абхазия иностранных граждан (за исключением граждан Российской Федерации). Ограничение въезда, по предварительной информации, будет действовать до 7 апреля. Министру здравоохранения и социального обеспечения поручено разработать план действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить полный контроль за деятельностью медицинских организаций по реагированию на ситуацию с выявлением соответствующих симптомов у больных.