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Ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года
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17:10, 21 Июля 2020
Внесены изменения в распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года)».
Как сообщает Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля 2020 года, ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года)».
Как сообщает Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля 2020 года, ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года.
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