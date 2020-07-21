Внесены изменения в распоряжение об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от коронавирусной инфекции.



Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года)».



Как сообщает Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля 2020 года, ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года.