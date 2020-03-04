Официальный диагноз кандидата в Президенты Абхазии Аслана Бжания - двухсторонняя полисегментарная пневмония

Информация о диагнозе поступила в Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.







Сухум. 4 марта. Апсныпресс. В Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата в Президенты Абхазии Аслана Бжания, который 2 марта был госпитализирован в клинику г. Сочи, а затем доставлен на вертолете в первую краевую больницу Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.







По информации Министерства, в диагнозе констатируется: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».







На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии продолжает оказывать все необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления Аслана Бжания.