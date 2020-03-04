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Официальный диагноз кандидата в Президенты Абхазии Аслана Бжания - двухсторонняя полисегментарная пневмония

443
12:00, 4 Марта 2020
Официальный диагноз кандидата в Президенты Абхазии Аслана Бжания - двухсторонняя полисегментарная пневмония
Информация о диагнозе поступила в Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Сухум. 4 марта. Апсныпресс. В Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата в Президенты Абхазии Аслана Бжания, который 2 марта был госпитализирован в клинику г. Сочи, а затем доставлен на вертолете в первую краевую больницу Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.

По информации Министерства, в диагнозе констатируется: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».

На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии продолжает оказывать все необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления Аслана Бжания.

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