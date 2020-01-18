Официальному Представительству ПМР в Абхазии – 13 лет!

Даур Кове поздравил Гарри Купалба с 13-летием со дня основания Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия.



Сухум. 18 января. Апсныпресс. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил Главу Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба с 13-летием со дня основания Официального Представительства ПМР в Республике Абхазия.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Открытие Представительства стало новым этапом в двустороннем сотрудничестве двух республик. За годы своей деятельности коллектив Представительства проделал большую работу, укрепляя существующее взаимодействие. Хотел бы особо отметить ваш личный вклад, уважаемый Гарри Сергеевич, в развитии межгосударственного сотрудничества.



Уверен, Официальное Представительство и далее будет вносить свой весомый вклад в интенсификацию отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой».

