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Официальному Представительству ПМР в Абхазии – 13 лет!

14:00, 18 Января 2020
Официальному Представительству ПМР в Абхазии – 13 лет!
Даур Кове поздравил Гарри Купалба с 13-летием со дня основания Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия.

Сухум. 18 января. Апсныпресс. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил Главу Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба с 13-летием со дня основания Официального Представительства ПМР в Республике Абхазия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Открытие Представительства стало новым этапом в двустороннем сотрудничестве двух республик. За годы своей деятельности коллектив Представительства проделал большую работу, укрепляя существующее взаимодействие. Хотел бы особо отметить ваш личный вклад, уважаемый Гарри Сергеевич, в развитии межгосударственного сотрудничества.

Уверен, Официальное Представительство и далее будет вносить свой весомый вклад в интенсификацию отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой».

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