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Одобрены целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в 2020 году
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16:59, 22 Августа 2019
Проект соответствующего Протокола к двустороннему Соглашению о софинансировании зарплат бюджетников одобрен Кабмином РА.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров одобрен Протокол к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.
Как отметил, представляя документ, вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба, проект Протокола предварительно был согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Согласно Протоколу, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года. «На 2020 год предполагается финансирование Российской Федерацией в объеме более 1 млрд рублей», – сообщил Нанба.
В Протоколе представлены целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в 2020 году. Так:
– для педагогических работников образовательных учреждений общего образования устанавливается средняя заработная плата в размере 16 947 рублей,
– для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей,
– для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей,
– для преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей,
– для преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей,
– для научных сотрудников – 17 406 рублей,
– для врачей – 23 486 рублей,
– для среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей,
– для младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей,
– для работников учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей,
– для работников, занимающих должность служащего «социальный работник» – 9 654 рублей.
Протокол представят Президенту Абхазии на подписание.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров одобрен Протокол к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.
Как отметил, представляя документ, вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба, проект Протокола предварительно был согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Согласно Протоколу, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года. «На 2020 год предполагается финансирование Российской Федерацией в объеме более 1 млрд рублей», – сообщил Нанба.
В Протоколе представлены целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в 2020 году. Так:
– для педагогических работников образовательных учреждений общего образования устанавливается средняя заработная плата в размере 16 947 рублей,
– для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей,
– для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей,
– для преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей,
– для преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей,
– для научных сотрудников – 17 406 рублей,
– для врачей – 23 486 рублей,
– для среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей,
– для младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей,
– для работников учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей,
– для работников, занимающих должность служащего «социальный работник» – 9 654 рублей.
Протокол представят Президенту Абхазии на подписание.
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