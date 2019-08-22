Одобрены целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в 2020 году

Проект соответствующего Протокола к двустороннему Соглашению о софинансировании зарплат бюджетников одобрен Кабмином РА.



Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров одобрен Протокол к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.



Как отметил, представляя документ, вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба, проект Протокола предварительно был согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Согласно Протоколу, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года. «На 2020 год предполагается финансирование Российской Федерацией в объеме более 1 млрд рублей», – сообщил Нанба.



В Протоколе представлены целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений РА в 2020 году. Так:

– для педагогических работников образовательных учреждений общего образования устанавливается средняя заработная плата в размере 16 947 рублей,

– для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей,

– для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей,

– для преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей,

– для преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей,

– для научных сотрудников – 17 406 рублей,

– для врачей – 23 486 рублей,

– для среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей,

– для младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей,

– для работников учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей,

– для работников, занимающих должность служащего «социальный работник» – 9 654 рублей.



Протокол представят Президенту Абхазии на подписание.

