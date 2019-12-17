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Одна из важнейших сфер в экономике нашей республики: Президент Абхазии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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13:45, 22 Декабря 2019
Одна из важнейших сфер в экономике нашей республики: Президент Абхазии поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Рауль Хаджимба поблагодарил энергетиков Абхазии за добросовестную и ответственную работу.

Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником:

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Примите мои поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня энергетика.

Энергетическая отрасль является одной из важнейших сфер в экономике нашей республики. 

Сложившиеся за это время традиции, накопленный опыт и, самое главное, профессиональные кадры позволяют вам решать масштабные задачи, стоящие перед вами. Сегодня энергетическая сфера республики переживает не самые легкие времена, но абхазские энергетики уверенно отвечают на все сложности и вызовы времени. Модернизация и технологическое переоснащениее, внедрение оборудования, ввод новых современных мощностей – это то, что планируется привнести в энергетику Абхазии в ближайшие несколько лет.

От лица руководства Республики Абхазия хочу поблагодарить каждого из вас за вашу добросовестную и ответственную работу».

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