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Один из великих двунадесятых христианских праздников: православные Абхазии отмечают Вербное воскресенье

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08:58, 12 Апреля 2020
Один из великих двунадесятых христианских праздников: православные Абхазии отмечают Вербное воскресенье
В православной Церкви этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим

Сухум. 12 апреля. Апсныпресс. Елена Полуян. Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это – один из великих двунадесятых христианских праздников. 

По-другому этот праздник называется еще Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресеньем – от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербою. 

Согласно Закону Божию, «вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно». 

При этом святитель Феофан Затворник в «Мыслях на каждый день» разъясняет духовный смысл праздника: «Кого не было при Сретении Господа, когда Он торжественно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: «осанна Сыну Давидову!» Но прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же языком кричал: «Распни, распни Его!» Дивное превращение! Но что дивиться? Не то же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. таин Тела и Крови Господних (т. е. после причастия – прим. ред.), чуть только выходим из церкви, – забываем все, и свое благоговение, и Божию к нам милость, и предаемся по прежнему делам самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, может быть, еще прежде четырех дней, хоть не кричим другому: «распни!», а сами распинаем в себе Господа. И все это видит и терпит Господь! Слава долготерпению Твоему, Господи!».

С понедельника начинается Великая Страстная Седьмица – последняя самая строгая неделя Великого поста перед Пасхой Господней, о которой тот же Святитель Феофан Затворник говорил: «Господь идет на вольную страсть (смерть – прим. ред.). Надобно и нам сшествовать Ему!»

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