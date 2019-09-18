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Очередное заседание Верховного суда РА: разбирательство по иску Алхаса Квициниа продолжается

28
20:46, 19 Сентября 2019
Очередное заседание Верховного суда РА: разбирательство по иску Алхаса Квициниа продолжается
Следующее судебное заседание состоится в здании Верховного суда РА, 20 сентября, в 11:00.

Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. Верховный суд Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия, продолжил судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа – о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия. 

На слушании было рассмотрено обращение в суд уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл о привлечении ее к процессу для защиты граждан, голосовавших «против всех», права которых, по мнению омбудсмена, были нарушены и не учтены.

Тем не менее, представитель стороны ответчика Дмитрий Шамба не согласился с доводами Асиды Шакрыл: «Мы осознаем важность защиты прав и свобод человека и гражданина, но при этом хотим отметить, что их защита должна осуществляться в формах, установленных специальным Законом для уполномоченного по правам человека. Хотя этот институт новый в законодательстве РА, вместе с тем, законодатель установил и отрегулировал вопрос участия уполномоченного по правам человека в судебных процессах в защиту неопределённого круга лиц. Хочу обратить внимание на статью 14 Закона, которая четко гласит, что уполномоченный по правам человека обязан направить органу государственной власти свое заключение о решениях, в которых он усматривает нарушения прав и свобод граждан и содержащее рекомендации относительно необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод. Орган государственной власти,получивший заключение, должен рассмотреть его и ответить в течение 10 дней. Если же орган государственной власти своевременно не отвечает, то уполномоченный в праве обратиться в суд. В заявлении, которое было направлено в суд, указано, что 12 сентября уполномоченный по правам человека обратился в ЦИК. Но по тем материалам, которые мы посмотрели, уполномоченный не обращался 12 сентября в ЦИК и не направлял свое заключение. Оно было направлено 16 сентября, и в этот же день уполномоченный обратился в суд, не дожидаясь ответа из ЦИК. То есть, мы усматриваем, что обращение в ЦИК носило формальный характер. Если мы посмотрим на само заключение, как гласит статья 14, оно должно содержать рекомендации относительно возможных и необходимых мер, которые должен принять орган власти, чтобы восстановить нарушенные права. Но в заключении выражена только надежда, что оно будет способствовать восстановлению избирательных прав граждан».

При этом, когда судья Верховного суда Генри Гамисония, уточнил у Асиды Шакрыл, чьи конкретно интересы она собирается защищать, омбудсмен пояснила: «В Законе по правам человека говорится: «при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод гражданина, в случаях, имеющих особое общественное значение». Я сегодня выступаю только в интересах общества. Но в качестве кого принимать участие в процессе, я оставляю на усмотрение суда. Свое участие в суде считаю мерой реагирования по содействию, защите и восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина».

После совещания на месте, суд отклонил прошение омбудсмена об участии в процессе.

Кроме того, представитель истца Гарегин Митин повторно заявил ходатайство о применении мер предварительной защиты и о приостановлении действия Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА. По мнению Митина, вступление в должность Президента РА при отсутствии вступившего в законную силу решения Верховного суда, оставляет под вопросом его легитимность. Суд, удалившись в совещательную комнату, определил отказать в удовлетворении ходатайства, «ввиду несоразмерности мер предварительной защиты с заявленным требованием о приостановлении оспариваемого Решения ЦИК». 

Далее, судом был опрошен административный ответчик по делу – Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия, а также допрошены в качестве свидетелей заместитель Председателя ЦИК Руслан Пантия и представитель Алхаса Квициниа в ЦИК, с правом совещательного голоса Рустам Чагава. Они дали объяснения суду по предмету и основаниям иска, после чего стороны задали друг другу вопросы, касающиеся предмета спора.

Перед началом стадии исследования доказательств, адвокат ЦИК РА Тея Чагунава заявила ходатайство о привлечении в качестве специалиста в области избирательного права из России Дениса Дворникова: «Мы хотим реализовать своё процессуальное право и привлечь к участию в деле специалиста, который обладает знаниями и даст показания в суде консультативного характера. Мы не имели возможность предоставить суду до сих пор это заключение и просить приобщить его к материалам дела. Прошу предоставить время, чтобы наш специалист подготовил заключение. Его явка будет обеспечена 20 сентября 2019 года».

Представитель Президента РА Валерий Агрба также поддержал данное ходатайство: «Этот человек, обладая ученой степенью кандидата юридических наук, является экспертом в области избирательного права». 

Ходатайство Теи Чагунава судом было удовлетворено.

Следующее судебное заседание состоится 20 сентября, в 11:00.

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