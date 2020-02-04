APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:57, 10 Февраля 2020 146
17:52, 10 Февраля 2020 89
17:05, 10 Февраля 2020 40
15:45, 10 Февраля 2020 148
14:55, 10 Февраля 2020 175
14:44, 10 Февраля 2020 126
12:54, 10 Февраля 2020 251
12:38, 10 Февраля 2020 169
12:36, 10 Февраля 2020 209
12:29, 10 Февраля 2020 164
17:15, 7 Февраля 2020 664
14:50, 7 Февраля 2020 762
13:49, 7 Февраля 2020 507
13:20, 7 Февраля 2020 693
13:13, 7 Февраля 2020 580
16:46, 6 Февраля 2020 842
16:17, 6 Февраля 2020 632
16:05, 6 Февраля 2020 701
15:42, 6 Февраля 2020 690
15:31, 6 Февраля 2020 646
15:20, 6 Февраля 2020 996
14:59, 6 Февраля 2020 642
12:55, 6 Февраля 2020 410
12:24, 6 Февраля 2020 665
12:18, 6 Февраля 2020 691

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Обязательный для кандидата в Президенты: Адгур Ардзинба сдал экзамен по абхазскому языку

Обязательный для кандидата в Президенты: Адгур Ардзинба сдал экзамен по абхазскому языку

17:05, 10 Февраля 2020
Обязательный для кандидата в Президенты: Адгур Ардзинба сдал экзамен по абхазскому языку
Об этом Апсныпресс сообщили в ЦИК.

Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии РА сообщили Апсныпресс, что претендент на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал обязательный экзамен на владение абхазским языком.


«Он свободно владеет абхазским языком», - подчеркнули в ЦИК РА.

При этом, согласно условиям лингвистической комиссии, на экзамене Адгуру Ардзинба надо было прочитать и пересказать отрывок из газеты и написать изложение.

После экзаменационного испытания Адгур Ардзинба отметил: «Считаю нужным экзамен, который я сдавал. Глава государства и его окружение должны свободно владеть абхазским языком».

Председатель экзаменационной лингвистической комиссии Алексей Касландзия вручил Ардзинба свидетельство о том, что он сдал экзамен.

В состав экзаменационной лингвистической комиссии вошли:
– председатель комиссии – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования АГУ Алексей Касландзия
– кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ Диана Джинджолия;
– доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония;
– доктор филологических наук, профессор Леонид Саманба;
– и.о.председателя Государственного комитета по государственной языковой политике РА Батал Хагуш.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика