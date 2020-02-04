Обязательный для кандидата в Президенты: Адгур Ардзинба сдал экзамен по абхазскому языку

Об этом Апсныпресс сообщили в ЦИК.



Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии РА сообщили Апсныпресс, что претендент на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал обязательный экзамен на владение абхазским языком.





«Он свободно владеет абхазским языком», - подчеркнули в ЦИК РА.



При этом, согласно условиям лингвистической комиссии, на экзамене Адгуру Ардзинба надо было прочитать и пересказать отрывок из газеты и написать изложение.



После экзаменационного испытания Адгур Ардзинба отметил: «Считаю нужным экзамен, который я сдавал. Глава государства и его окружение должны свободно владеть абхазским языком».



Председатель экзаменационной лингвистической комиссии Алексей Касландзия вручил Ардзинба свидетельство о том, что он сдал экзамен.



В состав экзаменационной лингвистической комиссии вошли:

– председатель комиссии – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования АГУ Алексей Касландзия

– кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ Диана Джинджолия;

– доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония;

– доктор филологических наук, профессор Леонид Саманба;

– и.о.председателя Государственного комитета по государственной языковой политике РА Батал Хагуш.

