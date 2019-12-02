Объявлен в розыск подозреваемый в совершении преступления на набережной Сухума 22 ноября

В розыск объявлен подозреваемый в совершении преступления Чкадуа Эрик Юрьевич.



Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Прокуратурой г. Сухум вынесено постановление об объявлении в розыск подозреваемого по уголовному делу о совершении преступления на набережной у ресторана «Сан-Ремо». Об этом сообщается на сайте МВД РА.



Как говорится в сообщении, «по уголовному делу, возбужденному 22 ноября 2019 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29 - п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 УК РА, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 УК РА и ч. 2 ст. 217 УК РА, объявлен в розыск подозреваемый в совершении преступления Чкадуа Эрик Юрьевич 1979 г.р., житель г. Сухум, уроженец г. Ткуарчал».



«Личный состав ОУР УВД по г. Сухум ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождения и задержания гр. Чкадуа Э. Ю. Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом лице, просьба звонить по телефонам: +7 (840) 226-41-41 или 02 - Дежурная часть; +7 (840) 229-73-00, +7 (840) 229-72-73 - телефоны Доверия», - отмечается в сообщении.



(АП): 22 ноября, примерно в 14:40, в городе Сухум, по улице Леона, лица в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо». По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» – Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения, которая скончалась в больнице от полученных ранений.

