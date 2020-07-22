Объявлен сбор средств на лечение Леона Кирия

На лечение Леона Кирия необходимо собрать 250 000 рублей.



Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Историю болезни Леона, наверняка, многие помнят, ведь уже два раза мы все вместе помогли ему пройти курс лечения и диагностики в НПЦ Департамента здравоохранения Москвы.

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Напомним, что Леон с детства борется с болезнью. В 2018 году ему был поставлен предварительный диагноз «минимальная мозговая дисфункция» (ММД).

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После обращения мамы в КБФ «Ашана», была подобрана клиника и открыт срочный сбор средств.

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Благодаря поддержке неравнодушных людей в начале 2019 года Леон смог пройти полную диагностику и лечение в НПЦ Департамента здравоохранения Москвы. Самым главным достижением первой качественной диагностики было выявление основной причины всех его бед – «судорожных готовностей».

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Через полгода Леон вновь прошел полный курс лечения в той же клинике.

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На данный момент заметны значительные улучшения в общем состоянии Леона, он уже произносит фразы, стал намного активнее и лучше идет на контакт со сверстниками.



Но для того, чтобы Леон смог полностью восстановиться, ему необходимо продолжить курс лечения в той же клинике уже в августе этого года.

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Стоимость курса лечения – 250 000 рублей.

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Эта сумма для семьи Кирия неподъемна, а в сложившейся ситуации в связи с пандемией коронавируса одна надежда только на помощь неравнодушных людей.

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Нельзя терять ни дня, ведь, чем старше становится Леон, тем меньше шансов на то, что он сможет с легкостью заговорить.

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Глядя в глаза мальчика, наполненные болью и непониманием, невозможно удержать свои слезы. Хочется, чтобы этот малыш уверенно, не боясь ничего, начал общаться с окружающими.

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Всё зависит от нас, взрослых, способных оказать помощь в сборе средств.

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Дорогие благотворители, вместе с семьей Кирия, которая только и мечтает о том, чтобы их сын вырос жизнерадостным и полноценным, мы обращаемся к каждому с призывом поддержать нашего подопечного – Леона, и тем самым помочь родителям в осуществлении их самой заветной мечты – полного выздоровления сына.



Вы можете помочь следующими способами:

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Если вы в Абхазии:

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Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность"!

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Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *