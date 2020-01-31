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Объявлен конкурсный выбор поставщика услуг для реставрации в помещениях правительственных зданий

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16:17, 6 Февраля 2020
Объявлен конкурсный выбор поставщика услуг для реставрации в помещениях правительственных зданий
Конкурсной комиссией Аппарата Кабмина будет осуществляться приём заявок на участие в конкурсе с 6 по 17 февраля 2020 года.

Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия объявляет конкурс по выбору поставщика дверей, внутренних раздвижных решёток с выполнением работ по их монтажу, а также реставрации дверей для комплекса правительственных зданий, расположенного по адресу: город Сухум, набережная Махаджиров, 32.

Конкурсной комиссией Аппарата Кабмина будет осуществляться приём заявок на участие в конкурсе с 6 по 17 февраля 2020 года.

Заявки на участие подаются по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум,  набережная Махаджиров, 32 – Канцелярия Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

Максимальная стоимость лотов согласно требованиям госзаказчика составляет: №1 – 1 213 040 рублей, №2 – 457 360 рублей, №3 – 2 143 462 рублей.

Победителем в каждом из лотов признается участник, предложивший в совокупности – наименьшую сумму конкурсного предложения, наилучшие условия оплаты цены договора.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 февраля 2020 года.

(АП): Ущерб комплексу правительственных зданий был нанесен в результате событий 9-12 января 2020 года.


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