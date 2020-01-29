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Общий объем операций системы АПРА вырос на 20,1%
13:41, 5 Февраля 2020
Банк Абхазии проинформировал об объеме операций по банковским картам.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Национальный банк Абхазии проинформировал об объеме операций по банковским картам, произведенным через национальную платежную систему АПРА в 2019 году.
Так, по информации Нацбанка, общий объем операций системы АПРА вырос на 20,1% или 2,55 млрд руб., по сравнению с 2018 годом. Держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 15,25 млрд руб. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 61,9%, на карты МПС – 35,4%, на карты платежной системы «Мир» – 2,7%.
Карты российской национальной платежной системы «Мир» начали обслуживаться в платежной инфраструктуре АПРА с июня 2019 г. За прошедший год картами «Мир» на территории Абхазии было совершено операций на 405 млн руб.
С октября 2019 г. банки-участники национальной платежной системы АПРА начали выпускать новые карты АПРА «World» с возможностью осуществления операций в Российской Федерации.
По итогам 2019 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами увеличился по сравнению с 2018 г. на 49,7% и составил 2,67 млрд руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях страны расплатились на общую сумму 2,40 млрд руб., объем безналичных операций держателей карт Мир составил 151 млн руб., сумма безналичных операций картами АПРА за 2019 г. увеличилась на 89% по сравнению с 2018 г. и составила 121 млн руб. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершали покупки на общую сумму в 330 тыс. руб.
При этом в структуре транзакций основную долю занимали операции по снятию наличности. Через инфраструктуру АПРА за 2019 г. держателями банковских карт было обналичено 12,58 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств по картам превышал 1 млрд руб. в месяц.
В 2019 г. была расширена платежная инфраструктура национальной платежной системы АПРА. Банками-участниками НПС АПРА было установлено 502 POS-терминальных устройств в торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 января 2020 г. держателей банковских карт на территории Абхазии обслуживала инфраструктура, состоящая из 2156 устройств, в том числе 124 АТM, 1929 POS- и 103 ПВН-терминалов.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Национальный банк Абхазии проинформировал об объеме операций по банковским картам, произведенным через национальную платежную систему АПРА в 2019 году.
Так, по информации Нацбанка, общий объем операций системы АПРА вырос на 20,1% или 2,55 млрд руб., по сравнению с 2018 годом. Держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 15,25 млрд руб. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 61,9%, на карты МПС – 35,4%, на карты платежной системы «Мир» – 2,7%.
Карты российской национальной платежной системы «Мир» начали обслуживаться в платежной инфраструктуре АПРА с июня 2019 г. За прошедший год картами «Мир» на территории Абхазии было совершено операций на 405 млн руб.
С октября 2019 г. банки-участники национальной платежной системы АПРА начали выпускать новые карты АПРА «World» с возможностью осуществления операций в Российской Федерации.
По итогам 2019 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами увеличился по сравнению с 2018 г. на 49,7% и составил 2,67 млрд руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях страны расплатились на общую сумму 2,40 млрд руб., объем безналичных операций держателей карт Мир составил 151 млн руб., сумма безналичных операций картами АПРА за 2019 г. увеличилась на 89% по сравнению с 2018 г. и составила 121 млн руб. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершали покупки на общую сумму в 330 тыс. руб.
При этом в структуре транзакций основную долю занимали операции по снятию наличности. Через инфраструктуру АПРА за 2019 г. держателями банковских карт было обналичено 12,58 млрд руб. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств по картам превышал 1 млрд руб. в месяц.
В 2019 г. была расширена платежная инфраструктура национальной платежной системы АПРА. Банками-участниками НПС АПРА было установлено 502 POS-терминальных устройств в торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 января 2020 г. держателей банковских карт на территории Абхазии обслуживала инфраструктура, состоящая из 2156 устройств, в том числе 124 АТM, 1929 POS- и 103 ПВН-терминалов.
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