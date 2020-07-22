Общественная палата выступает за продление режима ограничительных мер

ОП расценивает меры по предотвращению распространения коронавируса, приятные ранее, своевременными



Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Общественная палата Республики Абхазия с особым вниманием следит за теми решениями, которые принимает исполнительная власть по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии.



20 июля было проведено заседание Совета ОП РА на тему: «COVID-19. Вопрос открытия границы в летний сезон» с участием министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, главного санитарного врача РА Людмилы Скорик, министра /туризма Теймураза Хишба, депутатов Парламента Рауля Лолуа и Алхаса Джинджолия.



Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии в Общественной палате расценивают как необходимые и своевременные.



«Совет ОП РА с пониманием относится к нуждам наших сограждан, занятых в сфере туристического бизнеса, но вместе с тем, учитывая ситуацию в сопредельных государствах и Краснодарском крае, а также ограниченные ресурсы нашего здравоохранения, считает более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны», - отмечается в заявлении ОП, распространенном в четверг, 23 июля.



