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Общественная палата: убедительная просьба отпраздновать священный праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина
20:12, 14 Апреля 2020
Совет Общественной палаты Абхазии выступил с обращением.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Совет Общественной палаты Абхазии призвал граждан республики отказаться от посещения храмов на Пасху.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Совет Общественной палаты Абхазии призвал граждан республики отказаться от посещения храмов на Пасху.
В обращении говорится: «Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой отпраздновать священный праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина. Это не уменьшит торжественности и умиленности нашего пасхального настроения и позволит соблюсти предосторожности, необходимые для борьбы с коронавирусом. Не так давно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения, в связи с распространением коронавируса, и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.
Несколько дней назад в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что прихожане Русской православной церкви должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Печальная история, случившаяся в Киевско-Печерской лавре, где не приняли вовремя необходимых мер предосторожности, подтверждает необходимость строгих карантинных мер. На сегодня на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, что составляет одну шестую от общего количества зараженных в Киеве. С этим же диагнозом госпитализирован и сам наместник Лавры, митрополит Павел. Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии заблокировали все входы и выходы из Киево-Печерской лавры.
В условиях Абхазии тоже можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало их молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией.
В условиях Абхазии тоже можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало их молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией.
Со Светлым праздником Пасхи вас всех, дорогие друзья!»
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