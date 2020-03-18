Общественная палата РА: все вместе мы должны думать о том, как эффективнее противостоять пандемии

Общественная палата Республики Абхазия распространила заявление.



Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Общественная палата Республики Абхазия сделала заявление, в связи с введением административных мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции.



В заявлении говорится:



«Общественная палата Республики Абхазия приветствует административные меры власти по предупреждению распространения коронавируса и благодарит тех граждан, которые ответственно подходят к мерам предосторожности. Очень многое зависит от каждого из нас, но только коллективная ответственность способна остановить наступление пандемии в нашей стране.



Вместе с тем мы считаем, что нужно заранее просчитать худший сценарий, чтобы оказаться подготовленными к нему. У нас еще есть граждане, считающие, что коронавирус – это ерунда, а потому они не соблюдают рекомендованные меры предосторожности. Было бы не лишним проводить пропагандистскую кампанию во всех СМИ, включая ТВ и соцсети, в течение недели, чтобы знание о необходимых мерах предосторожности и понимание того, что нужно делать и куда обращаться в крайнем случае, были усвоены населением.



Многие эксперты считают, что ситуация с короновирусом продлится до конца года. В России апрель и май обещают стать решающими для динамики распространения коронавируса в стране, возможно, это скажется и на Абхазии. В эти же месяцы нам предстоят важные праздники: 19 апреля – Пасха, а чуть позже – 75-летие Великой Победы. В мае же проходит призыв новобранцев в армию. Обо всем этом нужно подумать заранее.



Спровоцированный пандемией экономический кризис скажется и на нашей стране. Во многих странах разоряется средний и мелкий бизнес, растет безработица. Некоторые правительства уже предпринимают меры по экономической стимуляции бизнеса, финансовые возможности Абхазии гораздо скромнее, но и мы должны думать о том, как помочь нашей экономике остаться на плаву.



К счастью, у нас нет такой скученности населения, как в других странах, и у многих есть возможность проводить время в сельской местности. Может быть, стоит предложить пожилым людям пожить в отцовских домах, а заодно и заняться посильным сельскохозяйственным трудом.



Все вместе мы должны думать о том, как эффективнее противостоять пандемии. Не так давно мы пережили войну и разруху, у нас есть опыт экстремального выживания, мы еще помним, как мы объединились перед лицом общей опасности. Давайте объединимся и сейчас!»





