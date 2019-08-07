Общественная палата просит увеличить количество эфирного времени для кандидатов в Президенты

Соответствующее обращение направлено председателю ЦИК РА Тамазу Гогия и гендиректору АГТРК Роланду Бганба.



Сухум. 8 августа. Апсныпресс. Общественная палата Абхазии выступила с обращением к председателю Центральной избирательной комиссии РА Тамазу Гогия и генеральному директору Абхазской государственной телерадиокомпании Роланду Бганба с просьбой об увеличении количества эфирного времени для теледебатов кандидатов в Президенты.



В обращении говорится:



«По инициативе Общественной палаты РА 7 августа 2019 года состоялось подписание шестью кандидатами в Президенты Республики Абхазия Договора об общественном согласии, в котором они заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране.



Все присутствовавшие кандидаты в Президенты были единодушны во мнении, что одной двухчасовой программы на АГТРК, в ходе которой должны состояться прямые дебаты десяти кандидатов, явно недостаточно. Они призвали членов Общественной палаты РА поспособствовать тому, чтобы ЦИК и АГТРК приняли решение о выделении дополнительного времени в эфире Абхазского телевидения для проведения прямых дебатов кандидатов в Президенты.



Члены Общественной палаты разделяют мнение кандидатов в Президенты РА и считают, что именно в ходе прямых дебатов кандидатов в Президенты у избирателей складывается более ясное и объективное представление о претендентах на высший государственный пост. Теледебаты позволяют лучше понять политические позиции и намерения участников избирательного процесса, а также раскрыть их личностные особенности.



Общественная палата РА обращается к вам с просьбой изыскать возможность для выделения дополнительного времени на дебаты кандидатов в прямом эфире Абхазского телевидения. На эту форму агитации кандидатов в президенты, как нам представляется, можно было бы отвести два-три двухчасовых репортажа для обсуждения в прямом эфире».

