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Общественная палата просит увеличить количество эфирного времени для кандидатов в Президенты

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13:08, 8 Августа 2019
Общественная палата просит увеличить количество эфирного времени для кандидатов в Президенты
Соответствующее обращение направлено председателю ЦИК РА Тамазу Гогия и гендиректору АГТРК Роланду Бганба.

Сухум. 8 августа. Апсныпресс. Общественная палата Абхазии выступила с обращением к председателю Центральной избирательной комиссии  РА Тамазу Гогия и генеральному директору  Абхазской государственной телерадиокомпании Роланду Бганба с просьбой об увеличении количества эфирного времени для теледебатов кандидатов в Президенты.

В обращении говорится:

«По инициативе Общественной палаты РА 7 августа 2019 года состоялось подписание шестью кандидатами в Президенты Республики Абхазия Договора об общественном согласии, в котором они заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране.

Все присутствовавшие кандидаты в Президенты были единодушны во мнении, что одной двухчасовой программы на АГТРК, в ходе которой должны состояться прямые дебаты десяти кандидатов, явно недостаточно. Они призвали членов Общественной палаты РА поспособствовать тому, чтобы ЦИК и АГТРК приняли решение о выделении дополнительного времени в эфире Абхазского телевидения для проведения прямых дебатов кандидатов в Президенты.

Члены Общественной палаты разделяют мнение кандидатов в Президенты РА и считают, что именно в ходе прямых дебатов кандидатов в Президенты у избирателей складывается более ясное и объективное представление о претендентах на высший государственный пост. Теледебаты позволяют лучше понять политические позиции и намерения участников избирательного процесса, а также раскрыть их личностные особенности.

Общественная палата РА обращается к вам с просьбой изыскать возможность для выделения дополнительного времени на дебаты кандидатов в прямом эфире Абхазского телевидения. На эту форму агитации кандидатов в президенты, как нам представляется, можно было бы отвести два-три двухчасовых репортажа для обсуждения в прямом эфире».

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