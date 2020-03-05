Общественная палата Абхазии выступила за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против коррупции

Общественная палата Абхазии распространила обращение к парламентариям.



Сухум. 10 марта. Апсныпресс. Общественная палата Абхазии обратилась к спикеру и депутатам Народного Собрания-Парламента РА с просьбой «незамедлительно отреагировать на голодовку в поддержку ратификации ст. 20 - Статьи 58/4 Конвенции ООН против коррупции и введения в Уголовный кодекс Республики Абхазия нового состава преступления «Незаконное обогащение» в отношении должностных лиц Республики Абхазия».



«Нельзя просто отмалчиваться. Люди рискуют своим здоровьем ради общественного блага, и вы должны или принять требуемый Закон, или объяснить обществу свою позицию, которая не дает вам принять его. Возможно, у вас есть резонные причины оттягивать принятие Закона или отказаться от принятия вообще, но общество должно знать об этих причинах.



Простое отмалчивание Парламента обостряет ситуацию, вызывает в обществе недоверие к нему и может спровоцировать народный взрыв, который приведет к срыву президентских выборов.



Мы призываем вас отнестись к нашему обращению серьезно, понимая всю меру вашей ответственности перед страной», - говорится в обращении.