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Общественная палата Абхазии объявила о начале приема ходатайств для избрания в состав ОП
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11:05, 23 Января 2020
Дата окончания приема документов – 31 января 2020 г.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Общественная палата Абхазии объявила о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций для избрания в состав Общественной палаты Республики Абхазия.
Дата окончания приема документов – 31 января 2020 г.
Контактный тел.: 226-02-38.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Общественная палата Абхазии объявила о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций для избрания в состав Общественной палаты Республики Абхазия.
Дата окончания приема документов – 31 января 2020 г.
Контактный тел.: 226-02-38.
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