Общественная палата Абхазии: давайте не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности

ОП РА призывает не обострять ситуацию.







Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба распространила заявление ОП РА.







В заявление говорится:







«Из-за резкого ухудшения здоровья кандидата в Президенты Аслана Бжания ситуация в Абхазии вновь обострилась. В народе ходят разные версии этого события. Несложно разогреть ситуацию до непоправимого взрыва. Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности.







Нам необходима правдивая объективная информация о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания. Надо дождаться этой информации. Дальнейшие выводы будут сделаны на ее основе. Мы приветствуем намерения предвыборных штабов временно приостановить их деятельность. Только наши общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которое позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяния всего народа и общества.







Общественная палата желает скорейшего выздоровления Аслану Бжания!»