15:28, 3 Марта 2020 47
15:25, 3 Марта 2020 40
15:13, 3 Марта 2020 50
15:08, 3 Марта 2020 61
14:21, 3 Марта 2020 230
14:04, 3 Марта 2020 204
13:13, 3 Марта 2020 152
12:00, 3 Марта 2020 157
22:16, 2 Марта 2020 765
17:57, 2 Марта 2020 987
17:49, 2 Марта 2020 673
17:44, 2 Марта 2020 826
15:57, 2 Марта 2020 762
15:41, 2 Марта 2020 822
15:27, 2 Марта 2020 581
12:23, 2 Марта 2020 596
12:08, 2 Марта 2020 587
12:27, 1 Марта 2020 938
11:59, 29 Февраля 2020 837
11:13, 29 Февраля 2020 854
11:11, 29 Февраля 2020 2076
18:35, 28 Февраля 2020 672
14:40, 28 Февраля 2020 765
14:25, 28 Февраля 2020 738
Популярное
29.02.2020 2076
26.02.2020 1217
25.02.2020 1047
27.02.2020 995
01.03.2020 942
Общественная палата Абхазии: давайте не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности
47
15:28, 3 Марта 2020
ОП РА призывает не обострять ситуацию.
Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба распространила заявление ОП РА.
В заявление говорится:
«Из-за резкого ухудшения здоровья кандидата в Президенты Аслана Бжания ситуация в Абхазии вновь обострилась. В народе ходят разные версии этого события. Несложно разогреть ситуацию до непоправимого взрыва. Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности.
Нам необходима правдивая объективная информация о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания. Надо дождаться этой информации. Дальнейшие выводы будут сделаны на ее основе. Мы приветствуем намерения предвыборных штабов временно приостановить их деятельность. Только наши общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которое позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяния всего народа и общества.
Общественная палата желает скорейшего выздоровления Аслану Бжания!»
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.