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Общее количество граждан незаконно получивших российскую пенсию составляет свыше 600 человек
18:03, 7 Мая 2020
Премьер Абхазии провёл рабочую встречу с представителем ПФР.
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с заместителем начальника отдела по назначению, перерасчету и выплатам пенсий Управления пенсионного фонда России №2 по Адлерскому району г. Сочи Элисо Гургулия. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
На встрече речь шла о текущей деятельности отделений ПФР России в Абхазии, о проблемах работы фонда в Абхазии.
«Граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, на сегодняшний день у нас числится 30 тыс. 719. Некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых (ФНЖ). Таких пенсионеров на сегодня 904. В это количество не вошли граждане, у которых время прохождения регистрации наступало с 1 марта по 31 мая. Для данной категории граждан срок прохождения процедуры продлён до 30 июня включительно. До этого срока пенсии выплачиваются», – сообщила Гургулия.
Элисо Гургулия рассказала также о количестве пунктов приёма и обработки документов в районах, об итогах осуществляемых проверок сведений заявителей на получение пенсии.
По данным отделения ПФ России в Абхазии общее количество граждан незаконно получивших средства ПФР составляет свыше 600 человек.
«Проблема возврата незаконно полученных сумм – одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда РФ в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами», – подчеркнула Гургулия.
Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет ПФ России, на сегодня составляет свыше 15 млн. рублей.
Глава Правительства Александр Анкваб отметил, что необходимо предпринимать все меры по выявлению незаконно полученных сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.
«Такие суммы задолженностей могут влиять на утрату доверия между абхазской стороной и Пенсионным фондом России», – сказал Александр Анкваб.
В завершение совещания премьер и представитель ПФР в Абхазии Элисо Гургулия обсудили некоторые вопросы технического характера: вопросы организации своевременного инкассирования банкоматов в районах республики в дни начисления пенсии, организации электронного документооборота с отделением ПФР в Сочи и др.
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с заместителем начальника отдела по назначению, перерасчету и выплатам пенсий Управления пенсионного фонда России №2 по Адлерскому району г. Сочи Элисо Гургулия. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
На встрече речь шла о текущей деятельности отделений ПФР России в Абхазии, о проблемах работы фонда в Абхазии.
«Граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, на сегодняшний день у нас числится 30 тыс. 719. Некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых (ФНЖ). Таких пенсионеров на сегодня 904. В это количество не вошли граждане, у которых время прохождения регистрации наступало с 1 марта по 31 мая. Для данной категории граждан срок прохождения процедуры продлён до 30 июня включительно. До этого срока пенсии выплачиваются», – сообщила Гургулия.
Элисо Гургулия рассказала также о количестве пунктов приёма и обработки документов в районах, об итогах осуществляемых проверок сведений заявителей на получение пенсии.
По данным отделения ПФ России в Абхазии общее количество граждан незаконно получивших средства ПФР составляет свыше 600 человек.
«Проблема возврата незаконно полученных сумм – одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда РФ в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами», – подчеркнула Гургулия.
Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет ПФ России, на сегодня составляет свыше 15 млн. рублей.
Глава Правительства Александр Анкваб отметил, что необходимо предпринимать все меры по выявлению незаконно полученных сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.
«Такие суммы задолженностей могут влиять на утрату доверия между абхазской стороной и Пенсионным фондом России», – сказал Александр Анкваб.
В завершение совещания премьер и представитель ПФР в Абхазии Элисо Гургулия обсудили некоторые вопросы технического характера: вопросы организации своевременного инкассирования банкоматов в районах республики в дни начисления пенсии, организации электронного документооборота с отделением ПФР в Сочи и др.
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