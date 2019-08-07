15:40, 14 Августа 2019 75
14:40, 14 Августа 2019 157
12:50, 14 Августа 2019 224
12:35, 14 Августа 2019 143
12:09, 14 Августа 2019 186
09:00, 14 Августа 2019 316
16:16, 13 Августа 2019 351
15:05, 13 Августа 2019 280
13:24, 13 Августа 2019 270
12:55, 13 Августа 2019 518
11:32, 13 Августа 2019 292
21:18, 12 Августа 2019 570
12:11, 12 Августа 2019 657
15:18, 11 Августа 2019 570
12:40, 11 Августа 2019 341
12:28, 11 Августа 2019 307
12:25, 11 Августа 2019 362
18:28, 10 Августа 2019 578
17:09, 9 Августа 2019 769
15:20, 9 Августа 2019 386
12:19, 9 Августа 2019 678
15:34, 8 Августа 2019 414
14:41, 8 Августа 2019 528
13:08, 8 Августа 2019 524
12:38, 8 Августа 2019 680
Популярное
07.08.2019 1475
09.08.2019 769
08.08.2019 680
12.08.2019 657
10.08.2019 580
12.08.2019 570
07.08.2019 560
Обращение Президента Рауля Хаджимба в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии
173
12:09, 14 Августа 2019
14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. Началась Отечественная война народа Абхазии, продлившаяся 413 дней и завершившаяся 30 сентября Победой народа Абхазии.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Президент РА Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.
«Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!
Сегодня 27-ая годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.
Подвиг сынов и дочерей Апсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа.
В этот день мы также чтим память нашего первого Президента, Главнокомандующего Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу страны. Трудно переоценить роль Владислава Ардзинба, во главе с которым народ Абхазии одержал Победу в Отечественной войне.
Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства.
Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Аҧсны!» – говорится в обращении Президента.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Президент РА Рауль Хаджимба обратился к народу Абхазии в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.
«Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!
Сегодня 27-ая годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.
Подвиг сынов и дочерей Апсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа.
В этот день мы также чтим память нашего первого Президента, Главнокомандующего Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу страны. Трудно переоценить роль Владислава Ардзинба, во главе с которым народ Абхазии одержал Победу в Отечественной войне.
Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства.
Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Аҧсны!» – говорится в обращении Президента.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.