APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:19, 4 Сентября 2019 149
16:11, 4 Сентября 2019 140
12:29, 4 Сентября 2019 196
11:21, 4 Сентября 2019 186
15:25, 3 Сентября 2019 550
15:00, 3 Сентября 2019 266
14:34, 3 Сентября 2019 739
13:17, 3 Сентября 2019 470
11:14, 3 Сентября 2019 466
16:40, 2 Сентября 2019 336
16:24, 2 Сентября 2019 991
16:12, 2 Сентября 2019 290
15:54, 2 Сентября 2019 276
15:27, 2 Сентября 2019 354
13:36, 2 Сентября 2019 595
12:02, 2 Сентября 2019 523
11:43, 2 Сентября 2019 549
10:30, 2 Сентября 2019 285
10:00, 2 Сентября 2019 366
08:50, 2 Сентября 2019 308
20:16, 1 Сентября 2019 674
15:13, 30 Августа 2019 814
15:01, 30 Августа 2019 547
14:46, 30 Августа 2019 660
14:33, 30 Августа 2019 764

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Обращение Президента Рауля Хаджимба к народу Абхазии

Обращение Президента Рауля Хаджимба к народу Абхазии

11
19:19, 4 Сентября 2019
Обращение Президента Рауля Хаджимба к народу Абхазии
Накануне повторного голосования по выборам Президента Абхазии Глава государства обратился к народу.

Сухум. 4 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу Республики Абхазия:

«Дорогие соотечественники!

Абхазия шла к независимости и свободе долгим и тернистым путем. Сложен и нынешний процесс становления современного абхазского государства. Он сопряжен не только с пока еще сохраняющейся международной изоляцией страны и другими внешнеполитическими факторами, но и внутренними социально-политическими противоречиями. Поводов для тревог и переживаний не мало. Наряду со значительными подвижками и позитивом, есть, конечно, и определенный негатив, вызванный как субъективными, так и объективными причинами. Однако, на наш взгляд, нет оснований драматизировать ситуацию, доводить степень остроты проблем до безысходности и коллапса. К сожалению, такие оценки мотивированы политизированностью, целенаправленным выхолащиванием действительности. Вместе с тем, абхазское общество, несмотря на сопутствующие проблемы развития и роста, уверенно демонстрирует свою жизнеспособность. Различные слои населения, политические силы, несмотря на определенные расхождения во взглядах по тем или иным вопросам, объединены беспокойством за судьбу государства, за сохранение базовых духовных и идеологических ценностей.

Благодаря поддержке дружественной России, наметились позитивные изменения в укреплении безопасности Абхазии, ее обороноспособности, в социально-экономической сфере, во внешней политике.

Сделаны первые шаги в плане реализации судебной и конституционной реформ. На нынешнем этапе наше государство проходит еще одно серьезное испытание на прочность и устойчивость. Президентские выборы выявили широкий спектр мнений и взглядов на существующие проблемы, сильные и слабые звенья демократизации нашего общества, парламентаризма, изъяны управленческой системы, пока еще несвободной от старых схем и стереотипов.

Между тем, достаточно очевидно, что выборы становятся зеркалом общественного и политического самосознания народа Абхазии, индикатором взаимоотношения власти и оппозиции. Также зримы и явственны симптомы государственного и корпоративно-группового мышления.

Оценивая проистекающие при нашем непосредственном участии процессы, мы должны научиться отделять зерна от плевел, ценить и беречь полезное, положительное, преодолевая негативное и разрушительное. Все мы несем личную и коллективную ответственность за все, что есть сегодня, и может произойти завтра. Поэтому каждый из нас призван, побеждая личный интерес и пристрастия, дорожить теми завоеваниями, той выстраданной свободой, во имя которой сложили головы сотни сынов и дочерей Аҧсны. Серьезным препятствием в строительстве нашего государства могут стать внутренние трения и конфликты, могущие поставить под сомнение суть и смысл национальной идеи – сохранения народа, его идентичности, исторической самобытности, государственного суверенитета, конституционных устоев Республики Абхазия. Мы не вправе забывать, что любое противостояние в нашем обществе, может быть использовано против нас агрессивными и коварными силами, потворствующими реваншистским устремлениям Грузии, которая вновь инспирирует конфликт в Южной Осетии.

Выборы главы государства – это, безусловно, важный этап нашего развития, но они являются лишь частью процесса формирования политической системы, строительства государства, его правовой культуры, политического самоутверждения. Поэтому, на наш взгляд, не следует относиться к данной акции гипертрофированно, оценивая чей-то выигрыш или проигрыш как явление, могущее кардинально изменить ход дальнейших событий, как нечто фатальное. Кто может сомневаться в том, что курс на независимость, определенный надолго и вовеки народом Абхазии, основателем современного абхазского государства Владиславом Григорьевичем Ардзинба, остается незыблемым при любых обстоятельствах.

Мы можем преодолеть любые сложности во взаимоотношениях, любые проблемы и препятствия – только вместе, только в тесном взаимодействии, только сообща. И поэтому обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба нашей страны, наших общих достижений, нашего единства – будьте бдительны, проявите мудрость, сдержанность, хладнокровие, чтобы сохранить пока еще хрупкий мир и стабильность в Абхазии, перед которой открывается новый шанс стать красивой, благополучной и процветающей страной, признанной международным сообществом. Пусть после 8 сентября вновь восторжествуют в Абхазии мир, созидание, традиционное взаимоуважение и чувство семьи единой! Пусть разум возобладает над политическими амбициями и пристрастиями! Да хранит Всевышний миролюбивый и героический народ Республики Абхазия!»

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика