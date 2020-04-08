Обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу: Валерий Бганба поздравил работников Прокуратуры с профессиональным праздником

Бганба выразил благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые передали накопленный опыт новому поколению работников Прокуратуры.



Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Генерального прокурора Адгура Агрба и всех работников органов Прокуратуры с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.



В поздравлении говорится:



«Уважаемый Адгур Нугзарович!



Поздравляю Вас и всех сотрудников с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.



Со дня своего существования Прокуратура Республики Абхазия убедительно доказала свое главное предназначение — обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу.



Компетентность, глубокая порядочность, принципиальность и верность долгу — качества, которые присущи прокурорам.

Выражаю благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые передали накопленный опыт новому поколению работников Прокуратуры. Храните и приумножайте славные традиции своих предшественников.



Желаю Вам и всем сотрудникам Генеральной прокуратуры успехов в работе, здоровья, счастья, благополучия, мира и профессионального роста».

