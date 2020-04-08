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Обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу: Валерий Бганба поздравил работников Прокуратуры с профессиональным праздником

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13:39, 15 Апреля 2020
Обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу: Валерий Бганба поздравил работников Прокуратуры с профессиональным праздником
Бганба выразил благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые передали накопленный опыт новому поколению работников Прокуратуры.

Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Генерального прокурора Адгура Агрба и всех работников органов Прокуратуры  с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Адгур Нугзарович!

Поздравляю Вас и всех сотрудников с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Со дня своего существования Прокуратура Республики Абхазия убедительно доказала свое главное предназначение —  обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу. 

Компетентность, глубокая порядочность, принципиальность и верность долгу —  качества, которые присущи прокурорам.
Выражаю благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые передали накопленный опыт новому поколению работников Прокуратуры. Храните и приумножайте славные традиции своих предшественников.

Желаю Вам и всем сотрудникам Генеральной прокуратуры успехов в работе, здоровья, счастья, благополучия, мира и профессионального роста».

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