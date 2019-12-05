12:04, 5 Декабря 2019
17:41, 4 Декабря 2019 445
16:22, 4 Декабря 2019 325
16:07, 4 Декабря 2019 267
15:30, 4 Декабря 2019 548
15:02, 4 Декабря 2019 216
14:44, 4 Декабря 2019 204
13:46, 4 Декабря 2019 265
12:00, 4 Декабря 2019 280
11:37, 4 Декабря 2019 1657
18:54, 3 Декабря 2019 1350
16:30, 3 Декабря 2019 437
15:39, 3 Декабря 2019 322
15:03, 3 Декабря 2019 314
14:43, 3 Декабря 2019 416
10:00, 3 Декабря 2019 419
18:33, 2 Декабря 2019 738
17:55, 2 Декабря 2019 789
17:10, 2 Декабря 2019 1909
16:20, 2 Декабря 2019 1195
15:40, 2 Декабря 2019 352
15:31, 2 Декабря 2019 703
14:34, 2 Декабря 2019 614
12:55, 2 Декабря 2019 2927
10:11, 2 Декабря 2019 541
Популярное
02.12.2019 2927
02.12.2019 1909
04.12.2019 1658
03.12.2019 1350
28.11.2019 1330
02.12.2019 1195
01.12.2019 1047
28.11.2019 998
Объединитесь и делайте свою работу: Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя
12:04, 5 Декабря 2019
4 декабря Указом Президента министром ВД назначен Рауль Смыр.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел РА нового руководителя Рауля Смыр.
Глава государства высказался по поводу преступления, совершенного 22 ноября, в Сухуме: «Хочу, чтобы знали все – никакой героизации криминала не должно быть!»
Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию, в результате которой были приняты кадровые решения: «Я хорошо знаю, что такое процесс раскрытия преступлений. Бывает, дела раскрываются по горячим следам, а бывает –работа идет годами. Поручения, данные на Совете Безопасности, предписывали отработать преступление по горячим следам, но, к сожалению, они не выполнены. А общество ждало совершенно других шагов. Тем не менее, кадровые решения были приняты не под давлением общественности. О них шла речь еще на Совете Безопасности, как о крайних мерах».
Президент заявил: «По поводу того, что представители общественности могли в МВД обсуждать кандидатуры возможных руководителей… Нигде такого не было. Это неслыханно!»
Глава государства подытожил: «Пусть каждый занимается своим делом. Поиск и наказание тех, кто совершил это преступление – в ваших руках и в компетенции нового министра. Задача достаточно серьезная. Прошу всех поддержать министра и сделать так, чтобы работа МВД стала качественной и необходимой для нашего общества. Объединитесь и делайте свою работу!»
(АП): Смыр Рауль Кязимович, родился 5 марта 1953 г. в с. Куланырхва Гудаутского района;
в 1972 г. окончил среднюю школу в с. Куланырхва Гудаутского района;
- 1972 г. – 1975 г. - служба в ВМФ СА;
- 1979 г. - студент Ворошиловградского строительного техникума;
- 1983 г. - окончил полный курс Горловского автотранспортного техникума;
-1989 г. - военнослужащий Внутреннего полка МВД Абх. АССР;
- с 1993 по 2005 гг. - начальник отдела внутренних дел Администрации Сухумского района;
- 2005 г. - Распоряжение кадров МВД РА;
- с 2006г. по настоящее время занимал должность заместителя начальника МОБ – начальник управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (командир 1 роты, 1 батальона, 1 бригады; и. о. командира Эшеро-Афонского батальона);
Указом Президента Республики Абхазия присвоено звание Героя Абхазии;
кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени;
награжден нагрудным знаком ветерана Абхазской гвардии; медалью «За Победу» .
Также награжден различными ведомственными знаками отличия: нагрудным знаком «Отличник милиции МВД РА»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РА»; медалью «За доблесть в службе», медалью «За безупречную службу» 1,2,3 степеней.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел РА нового руководителя Рауля Смыр.
Глава государства высказался по поводу преступления, совершенного 22 ноября, в Сухуме: «Хочу, чтобы знали все – никакой героизации криминала не должно быть!»
Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию, в результате которой были приняты кадровые решения: «Я хорошо знаю, что такое процесс раскрытия преступлений. Бывает, дела раскрываются по горячим следам, а бывает –работа идет годами. Поручения, данные на Совете Безопасности, предписывали отработать преступление по горячим следам, но, к сожалению, они не выполнены. А общество ждало совершенно других шагов. Тем не менее, кадровые решения были приняты не под давлением общественности. О них шла речь еще на Совете Безопасности, как о крайних мерах».
Президент заявил: «По поводу того, что представители общественности могли в МВД обсуждать кандидатуры возможных руководителей… Нигде такого не было. Это неслыханно!»
Глава государства подытожил: «Пусть каждый занимается своим делом. Поиск и наказание тех, кто совершил это преступление – в ваших руках и в компетенции нового министра. Задача достаточно серьезная. Прошу всех поддержать министра и сделать так, чтобы работа МВД стала качественной и необходимой для нашего общества. Объединитесь и делайте свою работу!»
(АП): Смыр Рауль Кязимович, родился 5 марта 1953 г. в с. Куланырхва Гудаутского района;
в 1972 г. окончил среднюю школу в с. Куланырхва Гудаутского района;
- 1972 г. – 1975 г. - служба в ВМФ СА;
- 1979 г. - студент Ворошиловградского строительного техникума;
- 1983 г. - окончил полный курс Горловского автотранспортного техникума;
-1989 г. - военнослужащий Внутреннего полка МВД Абх. АССР;
- с 1993 по 2005 гг. - начальник отдела внутренних дел Администрации Сухумского района;
- 2005 г. - Распоряжение кадров МВД РА;
- с 2006г. по настоящее время занимал должность заместителя начальника МОБ – начальник управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (командир 1 роты, 1 батальона, 1 бригады; и. о. командира Эшеро-Афонского батальона);
Указом Президента Республики Абхазия присвоено звание Героя Абхазии;
кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени;
награжден нагрудным знаком ветерана Абхазской гвардии; медалью «За Победу» .
Также награжден различными ведомственными знаками отличия: нагрудным знаком «Отличник милиции МВД РА»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РА»; медалью «За доблесть в службе», медалью «За безупречную службу» 1,2,3 степеней.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.