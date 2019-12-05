Объединитесь и делайте свою работу: Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя

4 декабря Указом Президента министром ВД назначен Рауль Смыр.



Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел РА нового руководителя Рауля Смыр.



Глава государства высказался по поводу преступления, совершенного 22 ноября, в Сухуме: «Хочу, чтобы знали все – никакой героизации криминала не должно быть!»



Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию, в результате которой были приняты кадровые решения: «Я хорошо знаю, что такое процесс раскрытия преступлений. Бывает, дела раскрываются по горячим следам, а бывает –работа идет годами. Поручения, данные на Совете Безопасности, предписывали отработать преступление по горячим следам, но, к сожалению, они не выполнены. А общество ждало совершенно других шагов. Тем не менее, кадровые решения были приняты не под давлением общественности. О них шла речь еще на Совете Безопасности, как о крайних мерах».



Президент заявил: «По поводу того, что представители общественности могли в МВД обсуждать кандидатуры возможных руководителей… Нигде такого не было. Это неслыханно!»



Глава государства подытожил: «Пусть каждый занимается своим делом. Поиск и наказание тех, кто совершил это преступление – в ваших руках и в компетенции нового министра. Задача достаточно серьезная. Прошу всех поддержать министра и сделать так, чтобы работа МВД стала качественной и необходимой для нашего общества. Объединитесь и делайте свою работу!»



(АП): Смыр Рауль Кязимович, родился 5 марта 1953 г. в с. Куланырхва Гудаутского района;



в 1972 г. окончил среднюю школу в с. Куланырхва Гудаутского района;



- 1972 г. – 1975 г. - служба в ВМФ СА;



- 1979 г. - студент Ворошиловградского строительного техникума;



- 1983 г. - окончил полный курс Горловского автотранспортного техникума;



-1989 г. - военнослужащий Внутреннего полка МВД Абх. АССР;



- с 1993 по 2005 гг. - начальник отдела внутренних дел Администрации Сухумского района;



- 2005 г. - Распоряжение кадров МВД РА;



- с 2006г. по настоящее время занимал должность заместителя начальника МОБ – начальник управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.



Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (командир 1 роты, 1 батальона, 1 бригады; и. о. командира Эшеро-Афонского батальона);



Указом Президента Республики Абхазия присвоено звание Героя Абхазии;

кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени;



награжден нагрудным знаком ветерана Абхазской гвардии; медалью «За Победу» .



Также награжден различными ведомственными знаками отличия: нагрудным знаком «Отличник милиции МВД РА»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РА»; медалью «За доблесть в службе», медалью «За безупречную службу» 1,2,3 степеней.



