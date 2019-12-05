APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:04, 5 Декабря 2019
17:41, 4 Декабря 2019 445
16:22, 4 Декабря 2019 325
16:07, 4 Декабря 2019 267
15:30, 4 Декабря 2019 548
15:02, 4 Декабря 2019 216
14:44, 4 Декабря 2019 204
13:46, 4 Декабря 2019 265
12:00, 4 Декабря 2019 280
11:37, 4 Декабря 2019 1657
18:54, 3 Декабря 2019 1350
16:30, 3 Декабря 2019 437
15:39, 3 Декабря 2019 322
15:03, 3 Декабря 2019 314
14:43, 3 Декабря 2019 416
10:00, 3 Декабря 2019 419
18:33, 2 Декабря 2019 738
17:55, 2 Декабря 2019 789
17:10, 2 Декабря 2019 1909
16:20, 2 Декабря 2019 1195
15:40, 2 Декабря 2019 352
15:31, 2 Декабря 2019 703
14:34, 2 Декабря 2019 614
12:55, 2 Декабря 2019 2927
10:11, 2 Декабря 2019 541

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Объединитесь и делайте свою работу: Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя

Объединитесь и делайте свою работу: Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя

12:04, 5 Декабря 2019
Объединитесь и делайте свою работу: Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя
4 декабря Указом Президента министром ВД назначен Рауль Смыр.

Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел РА нового руководителя Рауля Смыр.

Глава государства высказался по поводу преступления, совершенного 22 ноября, в Сухуме: «Хочу, чтобы знали все – никакой героизации криминала не должно быть!»

Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию, в результате которой были приняты кадровые решения: «Я хорошо знаю, что такое процесс раскрытия преступлений. Бывает, дела раскрываются по горячим следам, а бывает –работа идет годами. Поручения, данные на Совете Безопасности, предписывали отработать преступление по горячим следам, но, к сожалению, они не выполнены. А общество ждало совершенно других шагов. Тем не менее, кадровые решения были приняты не под давлением общественности. О них шла речь еще на Совете Безопасности, как о крайних мерах». 

Президент заявил: «По поводу того, что представители общественности могли в МВД обсуждать кандидатуры возможных руководителей… Нигде такого не было. Это неслыханно!»

Глава государства подытожил: «Пусть каждый занимается своим делом. Поиск и наказание тех, кто совершил это преступление – в ваших руках и в компетенции нового министра. Задача достаточно серьезная. Прошу всех поддержать министра и сделать так, чтобы работа МВД стала качественной и необходимой для нашего общества. Объединитесь и делайте свою работу!» 

(АП): Смыр Рауль Кязимович, родился 5 марта 1953 г. в с. Куланырхва Гудаутского района;

в 1972 г. окончил среднюю школу в с. Куланырхва Гудаутского района; 

- 1972 г. – 1975 г. - служба в ВМФ СА;

- 1979 г. - студент Ворошиловградского строительного техникума;

- 1983 г. - окончил полный курс Горловского автотранспортного техникума; 

-1989 г. -  военнослужащий Внутреннего полка МВД Абх. АССР;

- с 1993  по  2005 гг. -  начальник отдела внутренних дел Администрации Сухумского района;
 
-  2005 г. -  Распоряжение кадров МВД РА; 
 
- с 2006г.  по настоящее время занимал должность заместителя начальника МОБ – начальник управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (командир 1 роты, 1 батальона, 1 бригады; и. о. командира Эшеро-Афонского батальона); 

Указом Президента Республики Абхазия присвоено звание Героя Абхазии; 
кавалер ордена «Ахьдз-апша» III степени; 

награжден нагрудным знаком ветерана Абхазской гвардии; медалью «За Победу» .

Также награжден различными ведомственными знаками отличия: нагрудным знаком «Отличник милиции МВД РА»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РА»; медалью «За доблесть в службе», медалью «За безупречную службу» 1,2,3 степеней. 


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика