Нужна ревизия детских садов: в Управлении образования столичной Администрации прошло совещание

В совещании принял участие глава Администрации города Сухум Беслан Эшба.



Сухум. 8 июля. Апсныпресс. В Управлении образования Администрации города Сухум на совещании под председательством главы Администрации Беслана Эшба обсудили вопросы организации работы дошкольных учреждений после карантина. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.



Как говорится в сообщении, представители Управления образования и дошкольных учреждений отметили, что в столице работают 13 государственных дошкольных учреждений и все они перегружены.



При этом Беслан Эшба подчеркнул, что открытие дошкольных учреждений в ситуации с коронавирусом – это большая ответственность для руководства страны. Нужна ревизия детских садов и перечень первоочередных проблем.



Глава Администрации особо остановился на вопросе организации питания детей в дошкольных учреждениях: «Нам нужно прийти к единому меню. В ближайшее время пройдет встреча с представителями Института детского питания г. Москвы. Мы возьмём лучшие варианты решения этого вопроса и постараемся их адаптировать. Но как бы мы с вами не нарисовали технологическую карту, не разработали меню, исполнение на месте требует высокой ответственности. И здесь будут самые жесткие требования. Если мы говорим о здоровом поколении, надо главную ставку делать на это. Ремонт нужен, вентиляция нужна, кондиционер нужен, но ребенку, в первую очередь, нужен весь комплекс витаминов, чтобы он вырос здоровым».



На совещании было решено, что в конце августа дошкольные учреждения будут принимать документы детей, которые пойдут в детские сады в сентябре. Кроме того, как сообщила начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил: «К 1 сентября мы отправляем в школы 630 детей. В оставшееся время подготовим их к школе».