APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
11:39, 8 Июля 2020 99
17:30, 7 Июля 2020 460
16:32, 7 Июля 2020 380
16:24, 7 Июля 2020 679
15:37, 7 Июля 2020 254
14:58, 7 Июля 2020 377
13:06, 7 Июля 2020 571
12:15, 7 Июля 2020 543
15:52, 6 Июля 2020 649
15:00, 6 Июля 2020 836
14:49, 6 Июля 2020 538
14:03, 6 Июля 2020 600
13:50, 6 Июля 2020 573
13:49, 4 Июля 2020 781
13:47, 4 Июля 2020 815
13:36, 4 Июля 2020 623
13:28, 4 Июля 2020 650
20:59, 3 Июля 2020 1422
20:51, 3 Июля 2020 660
18:28, 3 Июля 2020 792
17:27, 3 Июля 2020 866
15:26, 3 Июля 2020 634
15:07, 3 Июля 2020 725
15:01, 3 Июля 2020 997
14:27, 3 Июля 2020 976

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Нужна ревизия детских садов: в Управлении образования столичной Администрации прошло совещание

Нужна ревизия детских садов: в Управлении образования столичной Администрации прошло совещание

81
11:39, 8 Июля 2020
Нужна ревизия детских садов: в Управлении образования столичной Администрации прошло совещание
В совещании принял участие глава Администрации города Сухум Беслан Эшба.

Сухум. 8 июля. Апсныпресс. В Управлении образования Администрации города Сухум на совещании под председательством главы Администрации Беслана Эшба обсудили вопросы организации работы дошкольных учреждений после карантина. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.

Как говорится в сообщении, представители Управления образования и дошкольных учреждений отметили, что в столице работают 13 государственных дошкольных учреждений и все они перегружены.

При этом Беслан Эшба подчеркнул, что открытие дошкольных учреждений в ситуации с коронавирусом – это большая ответственность для руководства страны. Нужна ревизия детских садов и перечень первоочередных проблем.

Глава Администрации особо остановился на вопросе организации питания детей в дошкольных учреждениях: «Нам нужно прийти к единому меню. В ближайшее время пройдет встреча с представителями Института детского питания г. Москвы. Мы возьмём лучшие варианты решения этого вопроса и постараемся их адаптировать. Но как бы мы с вами не нарисовали технологическую карту, не разработали меню, исполнение на месте требует высокой ответственности. И здесь будут самые жесткие требования. Если мы говорим о здоровом поколении, надо главную ставку делать на это. Ремонт нужен, вентиляция нужна, кондиционер нужен, но ребенку, в первую очередь, нужен весь комплекс витаминов, чтобы он вырос здоровым».

На совещании было решено, что в конце августа дошкольные учреждения будут принимать документы детей, которые пойдут в детские сады в сентябре. Кроме того, как сообщила начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил: «К 1 сентября мы отправляем в школы 630 детей. В оставшееся время подготовим их к школе».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика