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Новый глава ЦСИ при Президенте Абхазии рассказал о планах Центра
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16:36, 25 Ноября 2019
Гиви Габния назначен на должность директора Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии 13 ноября 2019 года.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Центре стратегических исследований при Президенте Абхазии состоялась пресс-конференция, на которой новый директор Гиви Габния рассказал журналистам о планах Центра.
«В данный момент я занимаюсь подбором кадров, несколько человек уже принято на работу. Всего планируется принять на работу 8 специалистов и 5 работников административно-технического персонала. Бывшие сотрудники Центра были преимущественно специалистами в области экономики. На мой взгляд, в нашей стране существуют проблемы не только в экономике, но и в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, демографии, социальном обеспечении, правоохранительной сфере, поэтому нашей организации необходим широкий круг специалистов. Конечно же, все в государстве связано с экономикой, но без научного исследования проблематики невозможно прийти к эффективным нормативно-правовым решениям».
На вопрос журналистов о том, как ЦСИ будет реагировать на намерение бывших сотрудников организации создать независимый Центр стратегических исследований, Габния ответил: «Здоровая конкуренция и соперничество не повредят работе Центра, а напротив, подстегнут к более эффективной деятельности».
По словам директора ЦСИ, после набора кадров специалисты Центра займутся составлением плана работы организации, который будет соответствовать Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г., утвержденной Президентом Раулем Хаджимба 3 марта 2015 г.
(АП): Гиви Габния назначен на должность директора Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии 13 ноября 2019 года.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Центре стратегических исследований при Президенте Абхазии состоялась пресс-конференция, на которой новый директор Гиви Габния рассказал журналистам о планах Центра.
«В данный момент я занимаюсь подбором кадров, несколько человек уже принято на работу. Всего планируется принять на работу 8 специалистов и 5 работников административно-технического персонала. Бывшие сотрудники Центра были преимущественно специалистами в области экономики. На мой взгляд, в нашей стране существуют проблемы не только в экономике, но и в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, демографии, социальном обеспечении, правоохранительной сфере, поэтому нашей организации необходим широкий круг специалистов. Конечно же, все в государстве связано с экономикой, но без научного исследования проблематики невозможно прийти к эффективным нормативно-правовым решениям».
На вопрос журналистов о том, как ЦСИ будет реагировать на намерение бывших сотрудников организации создать независимый Центр стратегических исследований, Габния ответил: «Здоровая конкуренция и соперничество не повредят работе Центра, а напротив, подстегнут к более эффективной деятельности».
По словам директора ЦСИ, после набора кадров специалисты Центра займутся составлением плана работы организации, который будет соответствовать Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г., утвержденной Президентом Раулем Хаджимба 3 марта 2015 г.
(АП): Гиви Габния назначен на должность директора Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии 13 ноября 2019 года.
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