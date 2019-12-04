Новобранцы ЮВО приступили к освоению современных бронетранспортеров на полигонах в Абхазии

Всего в учебных мероприятиях задействовано более 150 единиц военной техники, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих.



Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. В Абхазии, на полигонах Цабал и Нагвалоу, новобранцы мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа приступили к осваиванию современных бронетранспортеров БТР-82АМ. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В ходе первого в новом учебном году полевого выхода молодые солдаты уделяют особое внимание изучению тактико-технических характеристик, правилам эксплуатации и применения БТРов, а также способам ведения огня из вооружения бронемашин: скорострельной 30-мм пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ.



Также под руководством опытных инструкторов соединения механики-водители БТР-82АМ получат навыки вождения машин на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек и участкам с вязким грунтом.



Всего в учебных мероприятиях на полигонах задействовано более 150 единиц военной техники, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, из которых более 200 человек – новобранцы, призванные на военную службу в октябре-ноябре текущего года.