Новая женская консультация откроется в Сухуме

На ремонтные работы из Республиканского бюджета выделено более 9 миллионов рублей.



Сухум. 10 августа. Апсныпресс. В Сухуме, по улице Эшба, рядом с городской поликлиникой №2, до конца года будет открыта новая женская консультация в составе родильного отделения Республиканской больницы Министерства здравоохранения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.



По информации главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, строители должны завершить все ремонтные работы до конца текущего года. Для этого из Республиканского бюджета выделено более 9 миллионов рублей.



В новой клинике около 15 кабинетов, где пациенток будут принимать квалифицированные акушер-гинекологи, специально закрепленные за столичными участками.

